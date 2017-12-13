Президент Украины Петр Порошенко выступает за увеличение количества представителей Польши в СММ ОБСЕ. Об этом он заявил в ходе брифинга с польским коллегой Анджеем Дудой.

"Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить господина президента и прошу передать мою благодарность всем 35 обзорверам ОБСЕ за блестящую работу, которую они делают. Каждому из них. Это ответственная и опасная работа, которую Польша делает для восстановления мира в Украине. И мы были бы очень признательны, если бы Польша нашла возможность увеличить количество своих представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, потому что это объективная информация, это шаги, которые способствуют миру в Украине", - отметил президент.

Напомним, президенты Украины и Литвы Петр Порошенко и Даля Грибаускайте обсудили 8 декабря возможность увеличения количества литовских представителей в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.