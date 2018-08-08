Порошенко выступил в поддержку территориальной целостности Грузии

Президент Петр Порошенко выразил поддержку территориальной целостности Грузии по случаю 10-й годовщины российско-грузинского конфликта.

"В этот день выражаем искреннюю поддержку и солидарность с нашими друзьями в Грузии. Ровно десять лет назад российская агрессивная машина решилась раскрыть свою истинную сущность. Дерзкая агрессия Москвы против Тбилиси стала показательной демонстрацией всему мировому сообществу, что Кремль больше не собирается жить по правилам добрососедства и уважать международное право", - написал Президент в фейсбуке.

Порошенко считает, что совместными действиями, единством и солидарностью международное сообщество обязательно заставит Россию прекратить агрессию, уважать международное право и восстановит территориальную целостность и Украины, и Грузии.

Накануне Министерство иностранных дел Украины призвало Россию вывести войска с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион).

Напомним, 8 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии после попытки Тбилиси восстановить конституционный строй в Южной Осетии. В военных действиях против Грузии, кроме вооруженных формирований сепаратистов, поддерживаемых Кремлем, участвовали и регулярные части российской армии. 26 августа Кремль признал "независимость" Абхазии и Южной Осетии, соответствующий указ издал тогдашний президент Дмитрий Медведев. Российские войска находятся на территории этих грузинских регионов до сих пор.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о бесполезности "сюсюканья" с Россией для ее умиротворения.