Порошенко выступил в Совбезе ООН: полный текст обращения

Президент Петр Порошенко выступил на дебатах Совбеза ООН. Основной темой речь украинского президента стала миротворческая миссия организации на Донбассе.

Порошенко говорил о необходимости "как можно скорее ввести миротворцев", при этом отметив, что это сделать невозможно, пока Россия поддерживает сепаратистов.

"У нас есть неоспоримые факты, что Россия создает, проводит, контролирует и спонсирует терроризм на Донбассе. Вот доказательства! Это документы так называемых "русских офицеров" и солдат, некоторые из которых находятся в украинских тюрьмах за нелегальную оккупацию украинской земли", - сказал президент.

Корреспондент.net приводит полный текст выступления Порошенко на Совбезе ООН.

Господин Президент (ООН - ред),

Спасибо за возможность проведения этого саммита.

Это справедливо, что это историческое событие происходит во время президентства Эфиопии - страны с выдающимся миротворческим опытом.

Уже стало прописной истиной, что для того, чтобы успевать за непредсказуемым миром, миротворческие усилия ООН очень нуждаются в реформировании, как и вся система ООН.

Поэтому сейчас самое время провести оценку современного состояния дел в этой сфере, продолжающихся реформаторских усилий и перспектив миротворчества ООН.

Я искренне надеюсь, что эти дебаты вместе с резолюцией, которую мы только что приняли и соавтором которой является Украина, послужит вкладом в этом жизненноважном деле.

Господин Президент,

Я должен отметить, что со времени прошлой дискуссии по этому вопросу на Саммите лидеров в 2015 году мир становится все менее безопасным.

Разрастаются война и агрессия.

А мир и добрая воля отступают.

Наша Организация, которая была создана для обеспечения мира и стабильности в мире, не может и не должна себе позволять оставаться в стороне.

Она должна быть проактивной, как это было подчеркнуто в просмотре возможностей ООН по миротворчеству и развитию мира.

Это те просмотры, которые, к сожалению, остаются не до конца реализованы на практике.

В этом свете, мы приветствуем и полностью поддерживаем усилия Генерального Секретаря по разработке и реализации полноценной и всеобъемлющей повестки дня реформирования ООН.

Эта повестка верно определяет акцент именно на усилении архитектуры ООН по обеспечению мира и безопасности.

Я вижу ряд необходимых ингредиентов для успеха в этом деле.

Для начала речь идет о действительно проактивнуй роли Генерального Секретаря в выполнении его обязанностей в соответствии со статьей 99 Устава ООН.

Не менее важной задачей является защита мирного населения, что стало неотъемлемой частью миротворчества ООН.

Должное внимание должно быть также уделено обеспечению соответствующего финансирования и достаточных сил и средств, включая авиационный компонент, передовые разведывательные системы и современные технологии.

Переход от традиционного миротворчества к малозатратному "умному миротворчеству" является давно назревшим.

И на последок, я приветствую Вашу инициативу, господин Генеральный Секретарь, что имеет целью искоренить беду сексуальной эксплуатации и насилия.

Это и беда, которая продолжает затмевать достижения миротворчества ООН.

Будучи ответственным членом ООН, Украина подписала соответствующую Договоренность с Генеральным Секретарем.

Ожидаем ее скорую реализацию в рамках всех операций ООН.

Господин Президент,

Я горжусь, что Украина уже на протяжении многих лет является надежным партнером Организации в миротворческой деятельности.

Украинские "голубые каски" принимали участие в операциях ООН по всему миру.

И во многих случаях, они проявили высокую эффективность в достижении мира - от Балкан до Африки.

Даже в разгар вооруженного нападения Российской Федерации на мою страну Украина не прекращала свою вовлеченность в миротворчестве ООН.

А сегодня в плече миротворческой поддержки ООН нуждаемся и мы.

Как Вам хорошо известно, в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть ее территории.

Российская мантра, что "нас там нет" не выдерживает никакой критики.

Имеем неоспоримые факты, что Россия создает, управляет, контролирует и финансирует террористов, которые действуют на Донбассе. Это очередное доказательство - это удостоверения российских офицеров и солдат (Президент продемонстрировал соответствующие документы), некоторые из которых уже находится в украинских тюрьмах, за их незаконные действия по оккупации украинской земли.

Трехлетняя российская агрессия уже стоила Украине более 10 тысяч убитых, около 25 тысяч раненых и почти 1,8 миллионов внутренне перемещенных лиц.

Для восстановление мира в моей стране, еще весной 2015 года я обратился с официальным запросом к Президенту Совета Безопасности ООН инициировать соответствующие процедуры для развертывания миротворческой операции ООН в Украине.

С того времени этот вопрос приобрел дополнительной срочности.

Ситуация на Донбассе не улучшается.

Несмотря на неоднократные инициативы по прекращению огня, рядовые граждане продолжают страдать.

Мониторинговая миссия по правам человека в Украине зарегистрировала 161 случай потерь среди мирного населения в связи с конфликтом в период с середины мая по август 2017 года, из которых - 26 смертельных случаев и 135 ранений. Только вдумайтесь в эти цифры. И это происходит в 21-м веке в самом сердце Европы!

Право человека на жизнь, на свободу, на свободу слова, на свободу вероисповедания нарушается ежедневно.

Убить могут только за то, что кто-то не посещает ту церковь, говорит не на том языке - или просто несогласен.

И если трагедия такого масштаба не оправдывает миротворческого присутствия ООН, то что же тогда должно оправдывать?

В этой связи хотел бы подтвердить мой запрос к этому Совету развернуть миротворцев на Донбассе - необходимо двигаться вперед по этому пути, чем быстрее, тем лучше.

Таким образом, я приветствую начало обмена мнениями между членами Совета относительно продвижения по этому вопросу. Украина готова к конструктивному участию.

В то же время, я должен подчеркнуть, что путь к эффективному миротворчеству - и, возможно, урегулированию - пролегает через безусловный вывод всех иностранных военных, наемников, их вооружения и оборудования из Украины.

Более того, должен быть обеспечен надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской государственной границы.

Это именно тот ключ к урегулированию, поскольку не может быть речи об успехе в возвращении мира на Донбасс без предубеждения проникновения российских регулярных войск, вооружений, оборудования и наемников на Донбасс.

Развертывание миротворческой операции ООН должно скорее восстановить справедливость, чем заморозить конфликт и зацементировать оккупацию.

Справедливым было бы восстановить суверенитет Украины над всей ее территорией.

Справедливым было бы гарантировать то, что никто не сможет забрать у Украины свободу.

В процессе определения параметров миссии должны соблюдать все принципы миротворчества ООН.

И мы будем настаивать на этом на протяжении всего переговорного процесса, сколько бы он не длился.

Позвольте мне также подтвердить приглашение Генеральному Секретарю задействовать свои уставные полномочия и направить техническую оценочную миссию в Украину.

На основе оценок этой миссии должны быть разработаны и представлены Совету Безопасности ООН для дальнейшего рассмотрения возможные варианты политической политики присутствия ООН на Донбассе.

Ожидаем, что такая миссия проанализирует и оценит всю ситуацию на месте.

В завершение, господин Президент, я хотел бы подчеркнуть, что миротворчество остается одним из эффективных инструментов для превращения мира в более безопасное место.

В этой связи разрешите мне подчеркнуть неизменную приверженность Украины делу миротворчества ООН.

Новости Nhttp://www.novosti-n.org/news/read/128880.html