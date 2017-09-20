Порошенко выступил за реформу ООН

Президент Украины Петр Порошенко 20 сентября выступил на заседании Генассамблеи ООН, поддержав идею реформирования международной организации.

"От имени Украины я поздравляю господина Лайчака (Мирослав Лайчак. - Ред.) с избранием на пост председателя 72-й сессии Генассамблеи ООН. Украина полностью поддерживает все шесть приоритетов, определенных на предстоящую сессию", - отметил Порошенко.

Как известно, Мирослав Лайчак выделил шесть приоритетных направлений своей деятельности в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: предотвращение конфликтов; миграция; защита прав человека; устойчивое развитие; изменение климата; обеспечение равенства.

"Спираль насилия затягивает все большее число стран и регионов", - отметил Порошенко, добавив, что терроризм распространяется.

По его словам, масштабы угроз требуют совместного решительного отклика: "сейчас время действовать, и у нас очень мало возможностей, чтобы избежать отката к необратимому".

"Украина всегда выступала за необходимость реформирования ООН, чтобы своевременно решать глобальные проблемы", - сказал Порошенко и приветствовал усилия генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по действенным реформам, как и инициативы США в этом направлении.

Комплексная реформа ООН уже давно назрела, отметил президент Украины и выразил надежду, что эта сессия покажет положительную динамику в развитии международных отношений.

"Мы в Украине полностью согласны с тем, что суверенитет и безопасность каждого государства должны быть гарантированы", - заявил Порошенко.

"Этот принцип был грубо нарушен в отношении моей страны", - подчеркнул президент Украины.

