Порошенко выступит с посланием к Раде 7 сентября - Гончаренко

Президент Украины Петр Порошенко выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде 7 сентября. Об этом заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко, сообщает "Укринформ".

"На четверг мы ожидаем послание президента к парламенту", - заявил Гончаренко журналистам по завершении заседания фракции.

В августе спикер Рады Андрей Парубий не исключал, что Порошенко выступит с ежегодным посланием 5 сентября - в первый день работы очередной сессии.

Подготовкой проекта обращения занималась специально созданная рабочая группа. Руководил процессом глава Администрации Президента Игорь Райнин, за методическое и научное обеспечение подготовки документа отвечал Владимир Горбулин - советник президента, директор Национального института стратегических исследований.