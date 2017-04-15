Порошенко выступит19 апреля на конференции в Британии

Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию для участия в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность" Королевского института международных отношений Chatham House.

Об этом сообщается на сайте института.

"Президент Порошенко изложит предстоящие задачи и выскажет свое мнение о том, какой тип руководства необходим, как консолидировать солидарность, восстановить мир, укрепить безопасность в Европе и поддержать трансформацию Украины", - говорится в сообщении.

Мероприятие будет поддерживать прямую трансляцию, доступ к которой будет открыт 19 апреля в 09:30 по Лондону.