Порошенко вывел Божка из состава СНБО

Президент Украины Петр Порошенко вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Егора Божка, который ранее был уволен с должности главы Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Президента No86/2019 от 22 марта 2019 года.

"Согласно с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю:

В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 15 декабря 2014 No 929 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"... вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Е.Божка", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 14 марта Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка.

Отметим, что уволенный глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок получил должность в Министерстве иностранных дел - его назначили заместителем министра иностранных дел Украины.