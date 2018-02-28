Порошенко: Я активизирую вопрос об автономии Крыма

Президент Петр Порошенко заявил, что немедленно обратится в Конституционную комиссию для активизации решения вопроса о национально-культурной автономии крымскотатарского народа.

Журналистка АТР задала вопрос о том, когда может быть принято решение о предоставлении Крыму статуса крымскотатарской национальной автономии. Она спросила, когда может быть внесен соответствующий законопроект в парламент.

"Этот вопрос действительно актуален. Я не видел предложений рабочей группы. Они должны быть утверждены Конституционной комиссией. Я немедленно после нашей встречи обращусь в Конституционную комиссию для того, чтобы она провела публичное обсуждение предложений рабочей группы. Как только будет найден окончательный вариант, вопрос о национально-культурной автономии, внесение изменений в Конституцию будет инициировано мной перед Верховной Радой", - сказал Порошенко.