Порошенко: Я был приятно удивлен очень хорошей информированностью Пенса по ситуации в Украине

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Майком Пенсом заявил, что получил "мощный сигнал" о том, что для новой администрации США Украина находится среди первых приоритетов.

Встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом длилась втрое дольше, чем было запланировано. Об этом заявил президент Украины прессе на полях Мюнхенской конференция по вопросам безопасности, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Мы детально прошли по координации наших действий в плане процессов, которые происходят на Востоке нашей страны, российской оккупации.

Координации действий по поводу эффективных шагов по информированию украинского порядка дня по переговорам с РФ", - заявил он.

Порошенко отметил, что на встрече с Пенсом использовались результаты консультаций в Нормандском формате.

"Я был приятно удивлен очень хорошей информированностью вице-президента по деталям процессов, которые происходят. Я проинформировал вице-президента по поводу недавнего решения президента России Владимира Путина о признании паспортов оккупированных территорий, так называемых "ЛНР" и "ДНР", - подчеркнул он.

Президент добавил, что получил мощный сигнал о том, что для новой администрации США Украина находится среди первых приоритетов, в том числе вопрос Крыма и "решительной борьбы за его освобождение".

Сегодня, 18 февраля, Пенс заявил, что Россию необходимо привлечь к ответу из-за ситуации в Украине.

18 февраля Кремль опубликовал указ Путина о признании выданных террористами "ДНР" и "ЛНР" паспортов, документов об образовании, свидетельств о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационных знаков автомобилей.