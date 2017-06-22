Порошенко: Я не знаю, что Саакашвили делает в Украине

Президент Петр Порошенко заявил, что не знает, что экс- глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили делает в Украине. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Я абсолютно не знаю, что делает господин Саакашвили в Украине, потому что он был приглашен для того, чтобы помогать мне, но, увы, результаты вы видите, он ничего важного не сделал", - сказал глава государства.

Напомним, в ноябре 2016 года глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили подал в отставку. В феврале 2017 года Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию Саакашвили "Рух новых сил".