Порошенко, Яценюк и Кличко едут на Мюнхенскую конференцию

Президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом в ходе своего рабочего визита в Мюнхен (Германия) 17-18 февраля текущего года, сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

Также запланированы встречи Порошенко с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В Германии глава украинского государства примет участие в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где намерен участвовать в дебатах на тему "Будущее Запада: падение или возвращение?". Встречи запланированы в рамках конференции.

Как сообщили в пресс-службе "Народного фронта", лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и выступит на сессии 18 февраля.

"По приглашению организаторов конференции Арсений Яценюк выступит на сессии "Линии разлома в Евразии".

Среди других выступающих сессии - президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили", - говорится в сообщении.

В рамках конференции запланированы также рабочие встречи Яценюка.

Стало также известно, что городской голова Киева Виталий Кличко примет участие в открытии и работе Мюнхенской конференции, а также в первом в рамках этой конференции украинском ланче по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии.

Как сообщает пресс-служба киевского городского головы, запланирован ряд двусторонних встреч Кличко "с ведущими представителями политических и деловых кругов, участие в дискуссиях конференции".

Кроме того, он примет участие в первом на Мюнхенской конференции украинском ланче, который состоится по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии. Во время мероприятия на тему "Безопасность Украины в меняющемся мировом порядке", состоится панельная дискуссия с генералом армии США, директором Центрального разведывательного управления (2011-2012), Дэвидом Х. Петреусом и премьер-министром Дании (2001-2009), генеральным секретарем НАТО (2009- 2014) Андерсом Фог Расмуссеном.