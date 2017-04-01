Порошенко за 2016 год показал более 12 млн грн доходов

Президент Украины Петр Порошенко подал электронную декларацию за 2016 год, в которой показал свою зарплату - 366 тыс. 342 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил более 26 тыс. грн, а проценты от депозита в "Международном инвестиционном банке" составили более 11,9 млн грн, о чем свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Задекларировано президентом наличных средств: $60 тыс. и 900 тыс. грн.

Доход супруги Марины составил 75 тыс. грн.

Более миллиона долларов было внесено в 2016г. президентом на счет в Rothschild Bank (Швейцария), а в Международный инвестиционный банк - 393 фунта стерлинга.

На счетах в МИБ у П.Порошенко $25,9 млн, EUR9,9 тыс., 80,8 тыс. грн.