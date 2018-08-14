Порошенко за свой счет запустил рекламу в поддержку автокефалии - АП

Президент Петр Порошенко оплатил за свой счет рекламу на телевидении в поддержку предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Президента.

"На трансляцию телевизионной рекламы "Мы - Украина" не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Эта рекламная кампания была оплачена личными средствами Петра Порошенко", - отметили в АП.

Кроме того, отмечается, что были уплачены все необходимые налоги согласно заключенным договорам с телеканалами.

В АП заверили, что указанные расходы на размещение рекламы обязательно будут отражены в декларации Президента.

Как сообщал Укринформ, Президент Петр Порошенко 17 апреля 2018 года заявил, что подготовил обращение к Вселенскому патриарху с просьбой издать Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Читайте также: В предвкушении автокефалии: вероятный сценарий и невыученные уроки

19 апреля Верховная Рада Украины проголосовала за постановление об обращении Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Через несколько дней Порошенко заявил, что Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей обнародовал обращение, в котором заявил, что конечной целью Константинопольской православной церкви является предоставления украинской церкви автокефалии.