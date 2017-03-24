Порошенко: За три года из СБУ были уволены свыше 2 тыс. сотрудников

С момента российской агрессии в Украине из рядов Службы безопасности Украины были уволены более 2 тыс. человек. Об этом в ходе выступления к 25- летию создания Службы, которое транслировал телеканал "112 Украина", сообщил президент Петр Порошенко.

На смену им, по словам главы государства, пришли патриоты Украины.

"Из Службы было уволено более 2 тыс. лиц. Зато принято на службу молодых патриотически настроенных офицеров, многие из которых уже прошли испытания и закалились в боевых действиях. Подрастает и молодая смена курсантов, которые сегодня здесь с нами", - сказал президент.

Глава государства также сегодня почтил минутой молчания память погибших сотрудников спецслужбы.