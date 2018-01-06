Порошенко задекларировал еще 1 млн гривень процентов от вкладов в МИБ

Президент Петр Порошенко задекларировал 1 млн 29 тысяч 785 гривень дохода в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ), конечным бенефициаром которого он является.

Как сообщается на сайте Единого государственного реестра деклараций, Порошенко получил проценты по трем вкладам в банке в размере 616,309 тысяч гривень, 328,698 тысяч гривень и 84,778 тысячи гривень.

Изменения в декларацию внесены 5 января.

Отметим, что МИБ по итогам января-сентября прошедшего года получил 78,364 млн гривень чистой прибыли, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно данным Национального банка на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступал президент Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами являются бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии БПП Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и глава компании "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба - по 9,9008%).

Акциями банка также владеют Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно), а также сын президента Алексей Порошенко (0,0061%) и супруга Гладковского - Юлия Гладковская (0,000001%).

Банк был основан в 2008 году.

Согласно данным НБУ, на 1 июля прошедшего года по размеру общих активов (7,308 млрд гривень) МИБ занимал 23-е место среди 88 действующих банков.

Ранее сообщалось о том, что 3 ноября 2017 года Петр Порошенко задекларировал более 1 млн гривень доходов в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.

По материалам: Интерфакс-Украина