Порошенко задекларировал около 1,4 миллиона дохода от вкладов в банке

Глава государства задекларировал 1 359 658 гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Президент Петр Порошенко в среду, 12 сентября, задекларировал еще 1,4 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ). Об этом свидетельствуют внесенные им данные в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В частности президент задекларировал существенные изменения в имущественном состоянии на 1 359 658: 620 238 гривен, 330 793 гривны, 194 584 гривны, 116 751 гривну и 97 292 гривны процентного дохода в МИБ.

Напомним, 28 августа президент задекларировал около 31,8 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал.

Также 20 августа Порошенко задекларировал более 14 млн 742 тысячи гривен дохода за счет дивидендов.