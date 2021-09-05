Порошенко закликав владу подумати про людей, а не підвищувати податки

Влада живе у паралельному світі, який не має нічого спільного з інтересами людей. Так прокоментував податкові нововведення лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв?ю харківському телеканалу Simon, повідомляється на сайті "ЄС"

"З чим зараз стикнулися люди - після ковіду в них залишилося набагато менше грошей. Вони все думають, що у людей там десь в кубишках 50 чи 100 мільярдів доларів, які вони намагаються вкрасти для того, щоб роздерибанити між собою. Люди вийшли з ковіду фактично жебраками. Замість того, щоб зробити те, що робить весь світ - податковими пільгами, державною підтримкою пом'якшити вихід з ковіду, якого ми поки що і не бачимо, - вони вирішують ще підвищити податки", - обурюється Порошенко.

"Перше, що вони кажуть - всі будуть заповнювати декларації. Вони самі крадуть з декларацій. А на народ намагаються перекласти ті речі, де кожного матимуть можливість підвісити за гачок", - говорить Порошенко.

"Що робили ми? Перше - це знизили податкове навантаження на заробітну платню. Знизили ставку єдиного соціального внеску. Платили 40 - стали платити 20. І всі кошти, зекономлені на недоплаті податків, віддайте людям. До чого це призвело - втричі зросла мінімальна заробітна платня, в 2,5 рази зросла середня заробітна платня по Україні. В тому числі в доларах по обмінному курсу вона також мала стійку тенденцію до зростання", - нагадав п'ятий президент.

Він зауважив, що в умовах зростання цін на продукти харчування по окремим позиціям на 50, 60, 80% влада не компенсувала ні бюджетникам, ні військовим навіть індексування інфляцій.

"Найгірше, що ви зробили - ви не індексували пенсії. І для людей, які мали пенсії як єдине джерело для існування, на сьогоднішній день закінчилася епоха бідності і почалась епоха жебракування", - вважає Петро Порошенко. Він зазначив, що ініціює використати кошти МВФ для виплати так званої "тринадцятої пенсії" у листопаді.

"У 2021 році тим, хто отримує пенсію розміром нижче середньої по Україні, доплатити не пізніше листопада одну мінімальну пенсію. На це буде потрібно менше 25% загального траншу, який ми отримали від МВФ. Але це буде реальний крок, не популістський. Бо сьогодні низка європейських країн, та сама Польща, тринадцяту пенсію виплачує як компенсаторний механізм", - пояснив Порошенко.

"Ще одна позиція - це кошти на субсидії. Вони вичерпали річний обсяг субсидій. Їм не подобалася ціна на газ 5-6 тисяч гривень при Порошенку? Вчора внаслідок дій влади Зеленського на аукціоні ціна на газ склала 22 тисячі гривень. Безумовно, ми маємо компенсувати через механізми субсидій найменш захищеним верствам населення цю позицію", - наголошує п'ятий президент.

"Третій напрямок - це справжній, прозорий ковідний фонд, де громадяни України зможуть отримати ліки, вакцини, допомогу і захист від ковіду. Тому що дуже високу ціну Україна вже заплатила - 150 тисяч життів українців було віддано через некомпетентність і крадівництво чинної влади", - констатує Петро Порошенко.

"Четвертий напрямок - це армія. Якщо у 2018-2019 роках рівень грошового забезпечення воїна на фронті складав на 60% більше, ніж середня заробітна платня по Україні, то на сьогоднішній день він на 27% менше. Ви можете скільки завгодно на парадах виступати і розпинатися, як ви любите армію і як ви її створювали", - іронізує Петро Порошенко.

"Але українська армія має отримати грошове забезпечення, бойові виплати, українську техніку, кораблі, ракети. І на сьогоднішній день - це є найбільш ефективне використання цих коштів. Це позиція, яку наша політична сила уже наступного тижня під час відкриття чергової сесії парламенту буде вимагати", - резюмує лідер "Європейської Солідарності".