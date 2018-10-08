Порошенко: Запад поможет Украине защитить выборы от российских хакеров

Украина договорилась с иностранными партнерами о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с целью защиты результатов выборов в 2019-2020 годах.

Об этом сказал президент Петр Порошенко на встрече с членами Центральной избирательной комиссии.

"Мы уже сейчас видим и из информации наших специальных органов, и от наших партнеров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию, чтобы сорвать выборы: через системы дезинформации, системы фальсификации избирательного процесса, системы хакерских кибератак... Хочу вас проинформировать, что достигнуты некоторые договоренности с нашими партнерами относительно сотрудничества в кибербезопасности. Я обращался к нашим партнерам и мы договорились, что в киберзащите мы начинаем активное сотрудничество. Поэтому высказываю твердую надежду, что результаты выборов будут надежно защищены", - заявил глава государства.

Напомним, 22 мая 2014 года накануне выборов Президента Украины информационные ресурсы ЦИК подверглись хакерской атаке. Служба безопасности Украины заявила, что они пытались внедрить компьютерный вирус, который должен был 25 мая, в день выборов, уничтожить всю базу данных на сервере ЦИК.

Весной 2019 года в Украине будут избирать президента, осенью - новый состав парламента. В 2020 году состоятся выборы местных органов власти.