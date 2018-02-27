Порошенко завтра даст пресс-конференцию "Вызовы-2018"

Президент Украины Петр Порошенко завтра даст пресс-конференцию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В среду, 28 февраля в 15:00 Президент Украины Петр Порошенко проведет пресс-конференцию на тему: "Вызовы - 2018", - сказано в сообщении.

Мероприятие состоится в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".

Напомним, что предыдущая пресс-конференция президента Порошенко состоялась 14 мая 2017 годаи продлилась два часа. Отметим, что тогда он отметил, что следующая его большая пресс-конференция состоится раньше, чем через год.