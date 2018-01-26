Порошенко заявил, что организовал борьбу против коррупции не ради транша МВФ

Борьба с коррупцией в Украине организована не ради безвизового режима с ЕС и очередного транша от Международного валютного фонда. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.

"У нас есть абсолютно все, что нужно, и мы полностью это ввели. И я организовываю борьбу против коррупции не из-за безвиза, не из-за транша МВФ, а потому что борьба с коррупцией является приоритетом моей президентской политики", - сказал он, отвечая на вопрос модератора о возможных осложнениях с безвизовым режимом в связи с вопросом антикоррупционных институтов.

"Если говорить о МВФ и Всемирном банке, у меня с Кристин Лагард (директор- распорядитель МВФ - ред.) была очень многообещающая встреча, и также с представителями Всемирного банка. Они очень довольны результатами реформ, которые мы провели, и мы согласились, что с политической точки зрения все четко и понятно - у нас есть политическая воля, уже принято решение, с политической точки зрения обсуждения того, как ввести рекомендации и советы Венецианской комиссии (относительно Антикоррупционного суда - ред.) - это вопрос для экспертов в законодательстве, и мы надеемся достичь здесь результатов как можно скорее", - отметил Президент.

Напомним, в БПП отреагировали на замечания к законопроекту об Антикоррупционном суде.