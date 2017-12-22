Порошенко заявил о беспрецедентной поддержке Украины на международной арене

На сегодняшний день поддержка Украины и ее независимости на международной арене является беспрецедентной. Об этом заявил Президент Украины на мероприятии по случаю 100-летия украинской дипломатии.

"Недооценки дипломатического фронта Украина никогда больше не допустит - наши с вами победы на этом фронте являются неопровержимыми. Поддержка Украины и ее независимости на международной арене сегодня является беспрецедентной с точки зрения истории правды. Хотя вместе с тем я далек от того, чтобы недооценивать агрессора, который как на дипломатическом, так и на военном фронте борется с нами. И, несмотря на выигранные дипломатические битвы, я хочу заявить, что войну мы с вами еще не выиграли, но победа точно у нас впереди", - заявил П.Порошенко.

Он добавил, что перед дипломатами стоит задача, чтобы успешная интеграция Украины в европейские и евроатлантические структуры "навсегда поставила точку в попытках Москвы вернуть в свою, как они считают, сферу влияния".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделал решительные шаги относительно усиления украинской группировки на Донбассе.