Порошенко заявил о договоренности с ЕС по усилению борьбы с пропагандой РФ

Порошенко подчеркнул, что Россия продолжает кампанию по распространению дезинформации, осуществлению хакерских нападений, вмешательству в избирательные процессы, которая направлена против демократического свободного мира, в том числе Евросоюза и Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности между Украиной и Европейским Союзом об усилении сотрудничества в борьбе с киберугрозами и фейковыми новостями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной с вице-президентом Еврокомиссии, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини пресс-конференции в Киеве.

"В контексте продолжающейся кампании со стороны России по распространению дезинформации, осуществлению хакерских нападений, вмешательству в избирательные процессы, которая направлена против демократического свободного мира, в том числе ЕС и Украины, мы договорились усилить наше сотрудничество в борьбе с киберугрозами, фейковыми новостями", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что обмен опытом будет выгоден как Украине, так и Евросоюзу.