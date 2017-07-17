Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности способствовать восстановлению территориальной целостности Молдовы. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

"Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Республики Молдова", - написал Порошенко.

Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності Республіки Молдова pic.twitter.com/hcg6cz0Bml - Петро Порошенко (@poroshenko) July 17, 2017

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип открыли новый пункт пропуска "Кучурган" на границе между странами. Также, после открытия пункта пропуска, лидеры стран провели переговоры.

Как было известно ранее, бывшему самопровозглашенному "президенту" непризнанного Приднестровья Евгению Шевчуку может грозить до 20 лет лишения свободы в Молдове. Сообщается, что бывший тираспольский лидер Евгений Шевчук совершил не менее трех преступлений. В частности, среди них юристы называют узурпацию государственной власти, за которую в Молдове предусмотрено наказание от 12 до 20 лет тюрьмы.