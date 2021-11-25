Порошенко заявляє, що влада може розраховувати на його дипконтакти для активізації протидії російській агресії на міжнародному рівні

П'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" та народний депутат від однойменної фракції Петро Порошенко заявив, що чинна влада може розраховувати на його дипломатичні контакти та досвід для активізації міжнародного фронту протидії російській агресії.

Як повідомляє прес-служба "Євросолідарності" у середу, Порошенко вважає, що головний ворог України перебуває у Кремлі, і саме тому українське суспільство має консолідуватися перед імовірною загрозою вторгнення російської армії.

"Головне завдання - запобігти повномасштабному вторгненню і зупинити повзучий аншлюс територій, окупованих росіянами. Слід задіяти кризовий механізм невідкладних безпекових консультацій з НАТО, відповідно до статті 15 Хартії про особливе партнерство...та з Євросоюзом, як це передбачено Угодою про асоціацію", - зазначив п'ятий президент.

Він також запропонував розробити можливість запрошення контингенту країн НАТО для проведення навчальних програм, що постійно діють, для українських військ.

"Ініціювати засідання Ради безпеки ООН для обговорення загрози нового російського вторгнення. Ще раз повернутися до ідеї введення на окуповану частину Донбасу блакитних шоломів ООН, яку в 2019 році так бездумно поховав Зеленський. Невідкладно запросити високе керівництво країн ЄС та НАТО здійснити спеціальні місії до України, включаючи відвідини Донбасу та прилеглих до Криму територій", - заявив нардеп.

За його словами, Володимир Зеленський також має провести двосторонні зустрічі та телефонні переговори з лідерами країн "Великої Сімки", Китаю, Туреччини, держав "Люблинського трикутника" на тему формування пакету так званих "пекельних" санкцій, які будуть невідкладно введені проти Росії у разі нового вторгнення на територію України.

"Я готовий до активної участі в дипломатії для активізації міжнародного фронту протидії російській агресії. В тому числі, до речі, і в сфері енергетики. Зрозуміло, без жодних посад. Влада може розраховувати і на мої досвід та зв'язки", - наголосив Порошенко.

Він додав, що захист України є "спільною справою і влади, і опозиції".

"Партій у нас багато, а Україна - одна. Тому ми вимагаємо від Зеленського провести засідання РНБО за участі лідерів парламентських фракцій, за винятком, звісно ж, ОПЗЖ. Ми туди прийдемо не з порожніми руками, а з конкретними пропозиціями щодо військових і дипломатичних заходів, про більшість з яких я не можу говорити публічно", - зазначив п'ятий президент.

Порошенко також заявив про необхідність проведення закритого засідання Верховної Ради, на якому "військово-політичне керівництво має поінформувати народних депутатів про те, які має план і стратегію".

"На часі - повномасштабні навчання підрозділів територіальної оборони, насамперед в північних, східних та південних областях. Рівно як і збори резервістів. Слід негайно виправити проблеми з виконанням державного оборонного замовлення поточного року. А замовлення на наступний рік затвердити не на межі весни та літа, а до новорічно-різдвяних канікул", - зазначив нардеп.

Він також закликав "аргументовано звернутися до союзників щодо термінового надання нових партій оборонної зброї".

"Йдеться про зенітно-ракетні комплекси, засоби електронної розвідки та контрбатарейної боротьби, ударні дрони тощо", - наголосив Порошенко.

П'ятий президент додав, що необхідно також ухвалити законопроект "Євросолідарності" про підвищення грошового забезпечення для українських солдатів і офіцерів вже цього року, і встановити, хто саме з Банкової є людиною, яка "зливає інформацію росіянам".

"У нас досить широкий набір дипломатичних, оборонних, політичних інструментів, що дозволяють захистити країну без впровадження військового стану... Монобільшість має нарешті почути іншу думку і піти на співпрацю хоча б у питаннях обороноздатності країни... Влада має розпочати діалог з опозицією, як це характерно для демократичних суспільств. Це особливо важливо на тлі загроз суверенітету та територіальної цілісності", - резюмував Порошенко.