Порошенко: Зеленський - людина неадекватна і це небезпечно для країни

Президент України Володимир Зеленський є неадекватним, заявив в інтерв'ю "Українській правді" 17 січня п'ятий президент України, народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

"Я подумаю, чи залишати вам це в інтерв'ю чи ні, але Зеленський - людина неадекватна і це небезпечно для країни. Підкреслюю, не йдеться про те, що небезпечний для Порошенка. Прийняття рішень у такому неадекватному стані небезпечно для країни", - сказав він.

За словами п'ятого президента, це виявляється у "переслідуванні опозиції", у "вибірковому правосудді" та рішеннях, "коли президентською владою знищується демократія в країні".

Порошенко та Зеленський були конкурентами у другому турі виборів президента України 21 квітня 2019 року. Тоді за Зеленського проголосувало 73,22% українців, за Порошенка - 24,45%.

Наступні вибори президента мають відбутися в Україні у 2024 році.