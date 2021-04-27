Порошенко: Зеленський зобов'язаний привезти із саміту НАТО ПДЧ для України

Президент Володимир Зеленський зобов'язаний добитися участі у червневому саміті НАТО і повернутися звідти із Планом дій щодо членства.

Про це у своєму відеозвернненні заявив п'ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Він зазначив, що нинішня влада згаяла два роки на "миротворчий спам", який не дав жодних позитивних результатів, натомість Україна втратила багато часу, а партнерські стосунки із союзниками руйнуються, йдеться у повідомленні пресслужби партії.

"Робота над зміцненням міжнародної коаліції на підтримку країни має бути щоденною і системною, а не авральною. Варто шукати і знаходити формулу посилення спільного тиску на агресора, а не розпорошувати зусилля свої і партнерів нескінченним спамом "сирих ідей", - наголошує Порошенко.

"Будь-які ініціативи, перш ніж озвучувати відосиками, слід узгоджувати з партнерами. Після одкровень про посередництво Ізраїлю додалися ідеї про залучення до нормандського формату США, Британії, Канади. Це дружні до нас країни, я був би тільки радий, якби вони приєдналися до процесу. Як було би добре, якби і Польща долучилася, і той же Ізраїль, у нас багато партнерів, друзів і союзників. Але гонитва за розширенням формату може завершитися тим, що нові учасники так і не з'являться, а довіру з боку Німеччини, Франції, Європейського Союзу втратимо", - застерігає п'ятий Президент.

Порошенко зауважив, що своїми непродуманими ініціативами Банкова ризикує зламати хай і недосконалий, але єдиний існуючий формат перемовин щодо миру на Донбасі. "А іншого - Будапешського, Бухареського, Женевського, як обіцяли ці два роки, Банкова може не отримати. Навіть натяк з Києва на можливий вихід з Мінська стане для росіян дуже зручним приводом для нової ескалації і уникнення від відповідальності. Слід пам'ятати ще й те, що мінські домовленості прив'язані до санкційного тиску на Кремль. Не формати слід шукати, а формулу пресингу на Путіна. Перш за все, слід працювати над змістом, а не займатися сценаріями відосиків. Не чуєте нас, почуйте Вашингтон, з якого буквально вчора нагадали, що мінські домовленості є основою для дипломатичного врегулювання російської агресії", - наголосив Петро Порошенко.

Порошенко переконаний, що лише розгортання миротворців ООН на окупованій частині Донбасу здатне забезпечити безпеку і стабільність на кордоні з Російською Федерацією та вгамувати агресивні апетити Кремля. "Це - раціональна ідея, яку Зеленський два роки ігнорував і лише тепер, згаявши час, почав розуміти. Так само слід повернутися і до дорожньої карти реалізації Мінська за принципом "спочатку безпека", основні принципи якої наша команда попередньо погодила свого часу з Німеччиною та Францією, які представляють Європейський Союз. Влада має відмовитися від принципу "неприйнятно все те, що запропонував Порошенко". Зеленський має діяти не мені на зло, а на користь України", - закликав п'ятий Президент.

За його словами, у стосунках зі США, які завжди були присутніми у процесі пошуку миру і тиску на Росію, влада мали би зняти низку подразників. "Йдеться, для прикладу, про експертизу голосу Президента США на так званих плівках Байдена-Порошенка, інспіровану російським агентом Деркачем. Про підтримку американських санкцій проти Коломойського, Деркача і нових персональних та секторальних санкцій Америки проти Росії, а головне - продовження демократичних реформ в Україні", - говорить Порошенко.

Він додав, що влада заперечувала доцільність та необхідність Плану дій щодо членства в НАТО.

"Тепер вони підтримали цю програмну вимогу "Європейської Солідарності". Бо побачили, що ми були праві. Ми раді. Краще пізно, ніж ніколи. Але правильних слів замало. Потрібні результативні дії. Ми очікуємо, що Володимир Зеленський доб'ється запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 14 червня цього року, і переконає його учасників надати Україні План дій щодо членства", - заявив п'ятий президент.

План дый щодо членства в НАТО - список вимог до країни з боку Альянсу, які необхідно виконати для отримання можливості вступу.