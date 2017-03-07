Порошенко: Ждем от суда в Гааге быстрых решений

Президент Украины прокомментировал начало слушаний в Международном суде ООН по иску против России.

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Международного суда ООН в Гааге по иску Украины против РФ оперативных решений, которые остановят поставки оружия на Донбасс и прекратят притеснения этнических украинцев и крымских татар в Крыму.

"Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против РФ о финансировании терроризма и о дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму. Мы ожидаем решений, которые остановят поставки оружия на оккупированную территорию и смогут навести порядок на неконтролируемом участке украинско-российской границы, а также помогут снять запрет на функционирование Меджлиса в Крыму, позволят прекратить притеснения этнических украинцев и крымских татар", - сказал Порошенко в своем заявлении.

"Уверен в том, что несмотря на очень длительный срок рассмотрения этого вопроса в суде, мы сможем получить быстрое решение суда в порядке обеспечения иска Украины", - добавил глава государства.

Как сообщал Корреспондент.net, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в суде проходят 6-9 марта 2017 года. Накануне в Международном суде ООН выступили представители Украины.