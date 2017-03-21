Порошенко ждет от фракций списка претендентов в ЦИК

Фракции должны предложить перечень представителей ЦИК, который будет поддержан в сессионном зале, а Порошенко "этот выбор просто заверит"

Президент Петр Порошенко призвал руководителей фракций Верховной Рады составить и утвердить перечень кандидатов в члены Центризбиркома.

Такое соглашение было достигнуто на консультациях президента с лидерами парламентских фракций в понедельник, - сообщила заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Сошлись на одном: если этот вопрос не вызывает консолидацию в зале, президент призвал руководителей фракций собраться у спикера и обсудить те кандидатуры, которые вносятся, и дать президенту согласованный список, чтобы не устраивать ненужные политические бои", - сказала заместитель председателя фракции БПП.

По ее словам, фракции должны предложить перечень представителей ЦИК, который будет поддержан в сессионном зале, а "президент этот выбор просто заверит".

"Он (Порошенко - ред.) сказал: я доверяю парламенту, соглашусь с любым мнением, но договорилась между собой так, чтобы это было консолидировано", - рассказала Луценко.

Как сообщалось, в феврале председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил уверенность, что в ближайшее время парламент сможет обновить состав Центральной избирательной комиссии.

Как известно, в июле 2016 года Порошенко внес в Раду проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК, включая председателя Михаила Охендовского, и о назначении вместо них 11 человек.