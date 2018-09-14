Порошенко знает, кого Кремль хочет видеть во втором туре выборов

Выборы 2019 года несут в себе угрозу пророссийского реванша, ревизии европейской стратегии и "возвращения в императорское стойло". Об этом президент Петр Порошенко сказал во время выступления на 15-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Глава государства отметил, что будущее Украины "в значительной, если не в решающей" степени зависит от результата выборов 2019 года - президентских, парламентских и местных.

"В условиях военной агрессии мы отказались от военного положения и ограничения прав и свобод... Но война точно наложит свой отпечаток на характер кампании. И, к сожалению, на политической украинской шахматнице есть фигуры, которые позволяют Москве ходить собой", - подчеркнул он.

По его словам, данные разведки позволяют говорить "не о приблизительном, а об очень четком представлении о планах Кремля".

"И мы знаем, кого там хотят видеть во втором туре президентских выборов. И слава богу, моей фамилии там нет. Известно, как на базе пятой колонны мечтают сформировать мощную пророссийскую оппозицию в новом парламенте, а если повезет - то и сделать ее участником с правом вето на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - сказал он.