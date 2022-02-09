Порошенко зустрівся з Сенцовим. Про що розмовляли?

Петро Порошенко зустрівся з українським кінорежисером, колишнім в’язнем Кремля Олегом Сенцовим.

«Тепла і змістовна зустріч з Олегом Сенцовим. Говорили про культуру і українське кіно, про український Крим і деокупацію, про необхідність об’єднати зусилля світу для звільнення всіх бранців Кремля, про загрози нової агресії Путіна і ситуацію в країні, про політично вмотивоване переслідування опозиції і вибіркове правосуддя, та як вони впливають на імідж України», – написав Порошенко у Facebook.

П’ятий Президент подякував Сенцову за його позицію щодо неприпустимості політичних переслідувань. «Радий, щодо багатьох позицій наші з Олегом думки збігаються. Зокрема, в ключовому — у важкі часи країна та суспільство мають бути об’єднані і готові, як в 2014-му, спільно дати відсіч ворогу. Вдячний Олегу за зустріч і за його принципову позицію, я це дуже ціную. A friend in need is a friend indeed», – зазначає п’ятий Президент.

Під час зустрічі Порошенко вкотре наголосив на першочергових заходах, які має негайно здійснити влада для зміцнення обороноздатності України: «наповнити стратегічні резерви, підняти грошове забезпечення, щоб укомплектувати бойові бригади, закупити те озброєння, яке нам потрібне, і терміново виставити його на кордонах, почати підготовку позицій, виділити кошти місцевому самоврядуванню для розгортання територіальної оборони. Ми дали повний план, що треба робити вже і зараз, а не сперечатися з нашими міжнародними партнерами. Ось моя рука – полковник Порошенко готовий стати на захист».

Олег Сенцов підтримав позицію щодо необхідності об’єднання всіх патріотичних проєвропейських сил перед загрозою нового російського вторгнення.

Під час зустрічі Порошенко вкотре наголосив на першочергових заходах, які має негайно здійснити влада для зміцнення обороноздатності України: «наповнити стратегічні резерви, підняти грошове забезпечення, щоб укомплектувати бойові бригади, закупити те озброєння, яке нам потрібне, і терміново виставити його на кордонах, почати підготовку позицій, виділити кошти місцевому самоврядуванню для розгортання територіальної оборони. Ми дали повний план, що треба робити вже і зараз, а не сперечатися з нашими міжнародними партнерами. Ось моя рука – полковник Порошенко готовий стати на захист».

Олег Сенцов підтримав позицію щодо необхідності об’єднання всіх патріотичних проєвропейських сил перед загрозою нового російського вторгнення.

https://skeptik.com.ua