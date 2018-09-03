Порошенко звернувся до Київради перейменувати вулицю у центрі Києва на честь Маккейна

Президент України звернувся до Київради із пропозицією перейменувати вулицю Івана Кудрі іменем американського сенатора Маккейна

Президент України Петро Порошенко пропонує Київській міській раді перейменувати столичну вулицю Івана Кудрі (Печерський район) на честь сенатора США Джона Маккейна. Про це повідомила представник президента в парламенті Ірина Луценко.

"Президент України звертається і просить підтримати всі фракції парламенту у зверненні до Київської міської поради про перейменування вулиці Івана Кудрі - терориста, чекіста, оперативника, який діяв проти українського національного визвольного руху, - на честь сенатора Джона Маккейна", - сказала вона на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок.

Луценко додала, що українська делегація на чолі з президентом Порошенком відвідала у США панахиду прощання з сенатором.

Як повідомлялося, у Київській міській раді зареєстровано петицію про надання одній із вулиць міста ім'я американського сенатора Джона Маккейна.