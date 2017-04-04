Портников: Когда в Москве будут заняты внутренними проблемами, Россия уйдет с Донбасса вместе

Пока Россия из-за своего ослабления не уйдет вместе с наемниками из Донбасса, будут продолжаться обстрелы, гибель людей и диверсии, считает политический обозреватель Виталий Портников.

Кремль не заинтересован в перемирии на Донбассе, он будет продолжать дестабилизировать Украину, поэтому Киеву нужно добиваться ослабления России. Об этом написал в колонке для "Крым.Реалии" политический обозреватель Виталий Портников.

"Международная ситуация и экономическое положение самой России этому способствуют. Когда в Москве будут заняты внутренними проблемами, об экспансии придется забыть. Россия тогда же уйдет с Донбасса - вместе с боевиками и ракетными установками", - считает он.

По словам Портникова, до этого момента придется терпеть и обстрелы с гибелью людей, и контрабанду, и диверсии, потому что "на войне как на войне".

"У многих политических сил будет соблазн врать гражданам и убеждать, что проблему можно решить и обстрелы прекратить. Одни будут уверять, что Донбасс можно освободить за одни сутки, другие - что нужно просто поехать в Москву и договориться с Путиным", - пишет обозреватель.

Он отмечает, что "все это будет наглой ложью, но за такие обещания будет голосовать большое количество украинцев". И что все это "может продолжаться годами".

"Но если украинцы хотят не успокоить себя ложью, а победить в войне, они должны набраться мудрости и терпения", - подытожил Портников.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации Крыма начался военный конфликт на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.