Портников прокомментировал заявление Саакашвили о российском происхождении Климкина

Заявление экс-главы Одесской ОГА и лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, в котором он упомянул об этническом - русском - происхождение главы МИД Украины Павел Климкин является отвратительным.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинских журналист, политический обозреватель Виталий Портников.

"Недоброжелатели Михаила Саакашвили, когда он был президентом Грузии, постоянно распространяли информацию об армянском происхождении политика. В то же время, как бы по умолчанию считали, что быть армянином - по неизвестным мне причинам - хуже, чем быть грузином, и гражданин Грузии армянского происхождения не может быть главой государства", - вспомнил Портников.

Журналист также отметил, что ему казалось, что сам Саакашвили активно противостоял этой "средневековой тенденции построения государства на шатком фундаменте "крови и земли".

Но сегодня он сам заговорил о чужом этническом происхождение, обвинив министра иностранных дел Украины Павела Климкина. И это, честно говоря, противно, - написал Портников, отметив, что ни Климкин, ни украинский премьер Владимир Гройсман не скрывают своего происхождения.

"Главное - что все мы украинцы, что мы строим государство, которое должно защитить украинский народ, его исторический опыт, его культуру и язык. Это и есть политическая нация. То, чему стоит научиться народам Кавказа", - заявил журналист.

http://data.ua/