Портников: Россия сталкивает лбами Зеленского с Порошенко и готовит новую оккупацию Украины

Кремль намерен дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине с целью последующей оккупации юго-восточных регионов страны.

Об этом в своем Telegram-канале пишет политический обозреватель Виталий Портников, передает UAportal.

По его словам, Россия заинтересована не в капитуляции Украины, а в политической дестабилизации. В таком случае Москва снова попробует реализовать сценарий оккупации Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра и других городов на востоке страны.

Как отмечает Портников, Путин специально ставит перед Зеленским такие условия, чтобы их выполнение провоцировало конфликт между властью и обществом и привело к волне протестов. План России достаточно прост: Москва пытается внушить украинцам, что Зеленский "коллаборационист и пляшет под дудку Кремля", а соратникам Зеленского демонстрирует якобы "проплаченный протест" с целью реванша пятого президента Петра Порошенко.

Эксперт подчеркивает, что в этом состоит суть специальной операции, которую сейчас реализовывает РФ. Чтобы не спровоцировать в Украине настоящий пожар, у Зеленского должны понять, что любые переговоры с Россией могут привести к катастрофическим последствиям.

"И даже сама встреча в "нормандском формате" - всего лишь спички для большого пожара, Украина останется в уже облитой бензином российской ловушке", - резюмирует Портников.

UAportal

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