Портнов: Прокуратура Панамы не закрывала дело против Порошенко, лишь временно приостановило

Бывший первый заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов заявил, что прокуратура Панамы не закрывала дело против экс- президента Петра Порошенко. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Панамский прокурор лишь временно приостановил расследование. И если Генеральная прокуратура Украины отреагирует на лежащее в её недрах мое обращение по отмыванию Порошенко преступных доходов в Панаме, расследование в этой стране продолжится", - заявил Портнов.

Экс-замглавы Администрации также пообещал в течение нескольких следующих дней опровергнуть и другие заявления команды Порошенко касающихся расследования его причастности к созданию офшорных компаний в Панаме. Накануне адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что Панама закрыла уголовное дело против Порошенко, открытое по заявлению Портнова. Дело касалось продажы телеканала "Прямой" и перечисления 300 млн грн на счета панмских компаний Gateno Ventures Inc., Petron Holding Corp и Battery Investment Corp без якобы уплаты налогов в Украине.

Новиков также заявил, что Специализированная прокуратура Панамы возбудила уголовное дело против Портнова за подачу ложного заявления о совершении уголовного преступления.

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