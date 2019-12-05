Посла Казахстана вызвали в МИД из-за высказываний Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало посла Республики Казахстан в Украине Самата Ордабаева после высказываний президента Касым- Жомарт Токаева об аннексии Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что во время встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях.

С украинской стороны была выражена обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым.

"По результатам встречи обе стороны подтвердили свою твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 г., который является основой наших двусторонних отношений и сотрудничества", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство Казахстана обсудит с Министерством иностранных дел Украины ситуацию относительно высказываний казахстанского президента Касым-Жомарт Токаева об аннексии Крыма.

Напомним, 4 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает, что Крым был аннексирован. Такое заявление Токаев сделал на вопрос, были ли напуганы власти Казахстана аннексией Крыма и войной в Украине.

