После Богдана. Кем будет работать Зеленский в офисе Ермака

Если Ермак попытается взять на себя и внешнюю политику, и внутреннюю, то не избежать разговоров о том, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака

Главными событиями 11 февраля стали указы Владимира Зеленского об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента (ОП) и о назначении на его место другого Андрея - Ермака. Естественно, возникает вопрос, что после этой замены изменится во внутриполитических раскладах.

Напомним, что Богдан и Ермак получили кабинеты на Банковой 21 мая прошлого года, на следующий же день после инаугурации Зеленского. Формально функциональные обязанности Богдана как руководителя ОП и Ермака как помощника президента почти не пересекались: Богдан занимался в основном внутренней политикой, а Ермак - внешней. Но именно поэтому внезапная замена Богдана на Ермака обязательно приведет к существенным пертурбациям в системе принятия и реализации политических решений, каковая сложилась при Зеленском.

Мы не будем пытаться просчитать все последствия этой рокировки.

Сосредоточимся на четырех направлениях, где возможны наиболее резкие перемены.

Контакты с олигархами

Богдана с самого момента его появления в Зе-команде называли человеком Игоря Коломойского. Конечно, постепенно он научился балансировать между интересами президента и олигарха и частично вышел из-под контроля Коломойского. Так что, возможно, отставка Богдана не была для Коломойского досадной неожиданностью. Некоторые вообще говорят, что Коломойский был заинтересован убрать Богдана из кресла руководителя ОП.

Еще сложнее складывались отношения Богдана с другими олигархами. Например, Виктор Пинчук и Ринат Ахметов, наверное, были бы не против, если бы Богдана во главе ОП заменил кто-то, кто в большей мере учитывал бы их интересы.

Однако все познается в сравнении. Ермак если и склонен учитывать интересы какого-либо бизнеса, то - не украинского, а российского. Поэтому замена Богдана на Ермака может привести (не сразу, но постепенно) к значительному усилению позиций в Украине российских компаний и банков. Возможно, даже к восстановлению их влияния на том уровне, которого они достигли при Януковиче. В частности, не исключено, что в какой-то не слишком прекрасный день украинцы вдруг узнают, что никаких санкций против российского бизнеса в Украине уже нет.

Таким образом, возможны два варианта развития событий. И оба они по-своему негативны для Зеленского.

Первый вариант - это усиление степени конфликтности в отношениях Банковой с крупнейшими украинскими бизнесменами. В таком случае Зеленского может ждать усиление критики на телеканалах Коломойского, Пинчука, Ахметова.

А второй вариант заключается в том, что Ермак обнадеживает тех же Коломойского, Пинчука, Ахметова перспективами продвижения их бизнес- интересов на российском рынке. В таком случае Зеленский рискует однозначно связать себя с пророссийским вектором - и в результате получить себе имидж Януковича-2 и Азарова-2 в одном лице.

Влияние на суды

Одной из важнейших функций Богдана было влияние на суды. Имеется в виду влияние и в концептуальном, и в практическом смысле.

Концептуально Богдан заведовал новой судебной реформой, которая сейчас как раз на решающем этапе. Правда, реализация ее столкнулась с серьезными проблемами. В частности, согласно закону "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", вступившему в силу 7 ноября 2019 г., Высший совет правосудия (ВСП) должен был в течение 90 дней утвердить персональный состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Однако 6 февраля 2020-го, когда этот срок истек, ВСП принял решение "признать невозможным утверждении персонального состава Комиссии по вопросам добропорядочности и этики". Это означает, что проводить проверку судей Верховного суда некому. То есть затеянная Богданом новая судебная реформа застопорилась или вообще провалилась.

Главными событиями 11 февраля стали указы Владимира Зеленского об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента (ОП) и о назначении на его место другого Андрея - Ермака. Естественно, возникает вопрос, что после этой замены изменится во внутриполитических раскладах.

Напомним, что Богдан и Ермак получили кабинеты на Банковой 21 мая прошлого года, на следующий же день после инаугурации Зеленского. Формально функциональные обязанности Богдана как руководителя ОП и Ермака как помощника президента почти не пересекались: Богдан занимался в основном внутренней политикой, а Ермак - внешней. Но именно поэтому внезапная замена Богдана на Ермака обязательно приведет к существенным пертурбациям в системе принятия и реализации политических решений, каковая сложилась при Зеленском.

Мы не будем пытаться просчитать все последствия этой рокировки.

Сосредоточимся на четырех направлениях, где возможны наиболее резкие перемены.

Контакты с олигархами

Богдана с самого момента его появления в Зе-команде называли человеком Игоря Коломойского. Конечно, постепенно он научился балансировать между интересами президента и олигарха и частично вышел из-под контроля Коломойского. Так что, возможно, отставка Богдана не была для Коломойского досадной неожиданностью. Некоторые вообще говорят, что Коломойский был заинтересован убрать Богдана из кресла руководителя ОП.

Еще сложнее складывались отношения Богдана с другими олигархами. Например, Виктор Пинчук и Ринат Ахметов, наверное, были бы не против, если бы Богдана во главе ОП заменил кто-то, кто в большей мере учитывал бы их интересы.

Однако все познается в сравнении. Ермак если и склонен учитывать интересы какого-либо бизнеса, то - не украинского, а российского. Поэтому замена Богдана на Ермака может привести (не сразу, но постепенно) к значительному усилению позиций в Украине российских компаний и банков. Возможно, даже к восстановлению их влияния на том уровне, которого они достигли при Януковиче. В частности, не исключено, что в какой-то не слишком прекрасный день украинцы вдруг узнают, что никаких санкций против российского бизнеса в Украине уже нет.

Таким образом, возможны два варианта развития событий. И оба они по-своему негативны для Зеленского.

Первый вариант - это усиление степени конфликтности в отношениях Банковой с крупнейшими украинскими бизнесменами. В таком случае Зеленского может ждать усиление критики на телеканалах Коломойского, Пинчука, Ахметова.

А второй вариант заключается в том, что Ермак обнадеживает тех же Коломойского, Пинчука, Ахметова перспективами продвижения их бизнес- интересов на российском рынке. В таком случае Зеленский рискует однозначно связать себя с пророссийским вектором - и в результате получить себе имидж Януковича-2 и Азарова-2 в одном лице.

Влияние на суды

Одной из важнейших функций Богдана было влияние на суды. Имеется в виду влияние и в концептуальном, и в практическом смысле.

Концептуально Богдан заведовал новой судебной реформой, которая сейчас как раз на решающем этапе. Правда, реализация ее столкнулась с серьезными проблемами. В частности, согласно закону "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", вступившему в силу 7 ноября 2019 г., Высший совет правосудия (ВСП) должен был в течение 90 дней утвердить персональный состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Однако 6 февраля 2020-го, когда этот срок истек, ВСП принял решение "признать невозможным утверждении персонального состава Комиссии по вопросам добропорядочности и этики". Это означает, что проводить проверку судей Верховного суда некому. То есть затеянная Богданом новая судебная реформа застопорилась или вообще провалилась.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ