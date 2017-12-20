После инцидента возле Минюста 16 человек доставили в управление полиции

Столичные правоохранители доставили в управление для дачи объяснений 16 человек, которые пытались попасть в здание Министерства юстиции Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.

Как сообщили правоохранители, в 09:30 они получили информацию о том, что в Министерство юстиции Украины на Рыльском переулке проникли 30 человек и выламывают двери.

"На место происшествия прибыли патрульные полицейские, следственно- оперативная группа и сотрудники спецподразделения. Выяснилось, что в здание министерства с группой поддержки зашел один из народных депутатов, оставил плакат на дверях, в которых сломали замок. Правоохранители доставили в управление полиции 16 человек для дачи объяснений о событиях в госучреждении", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в полиции опровергли информацию о якобы задержании народного депутата, или еще кого-либо, появившуюся в СМИ.

В рамках уголовного производства, которое начато по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, будут установлены обстоятельства конфликта.

Как сообщал УНН, полиция проверяет информацию об инциденте в здании Минюста.