После визита Савченко в "ДНР" заявили, что хотят посетить своих пленных в Киеве

После визита народного депутата Украины Надежды Савченко в макеевскую колонию в "ДНР" заявили, что хотят посетить своих пленных в Киеве. Об этом сообщает сепаратистское агентство "ДАН" со ссылкой на так называемого "уполномоченного по правам человека" ОРДО Дарью Морозову.

Морозова считает, что Киев должен предоставить представителям "ДНР" возможность посетить своих пленных после того, как в непризнанной республике дали возможность Надежде Савченко и Владимиру Рубану увидеть украинских военнопленных.

"Мы хотим убедиться в том, что к ним не применяются незаконные методы дознания и условия содержания наших сторонников действительно свидетельствуют о гуманизме киевских властей", - сказала Морозова.

В эфире телеканала "112 Украина" народный депутат Украины Антон Геращенко отреагировал на такое заявление и сказал, что все причастные к террористической или сепаратистской деятельности будут задержаны.

"Если на территорию Украины приедут лица, которые находятся в розыске, которые причастны к террористической или сепаратистской деятельности, они будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - сообщил Геращенко.

Как сообщалось, 24 февраля депутат Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские военнопленные. Позже Савченко объяснила, что сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить пленных, и попросила ее поддержать.