После встречи Трампа и Путина со стороны США может начаться давление на Порошенко - политолог

После встречи руководителя Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, со стороны США может начаться дополнительное давление на главу Украины Петра Порошенко.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Владимир Воля.

"Спектр вопросов на будущей встрече Трампа и Путина будет немалым. В том числе будет обсуждаться ситуация на Донбассе. Не думаю, что будут достигнуты моменты, которые поспособствуют подвижке процесса. Кроме того, еще не совсем понятна позиция самого Трампа. Однозначно нельзя говорить, что США откажется от экономических санкций, направленных на Россию. Они смогут быть сняты только после реализации Минска-2. Единственное, что может измениться в позиции Трампа - это отношение к нашему украинскому руководству",- сказал В. Воля.

Он уточнил, что с американской стороны может возникнуть дополнительное давление на Порошенко.

"У Путина есть свои аргументы, которые объясняют, почему в данном вопросе невозможен прогресс, так как Украина не хочет выполнять ряд вопросов по политическим соглашениям Минска-2. Если Трамп действительно будет убежден Путиным, в том, что Минск не реализуется из-за украинской власти, то с американской стороны может возникнуть дополнительное давление на Петра Порошенко", - резюмировал В. Воля.

Напомним, во время телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США поздравил его с победой на выборах, а также заявил, что готов к личной встрече. Встреча как уверяет Трамп, состоится в "обозримом будущем". Трамп выступил перед журналистами, и часть его речи показали на американских телеканалах.

В Кремле также прокомментировали телефонный разговор и заявили, что Владимир Путин поддержал идею Трампа о проведении личной встречи. Об этом рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.