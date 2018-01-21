После заключения Минских соглашений Порошенко не провел ни одной встречи с Путиным, - пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом России Владимиром Путиным после заключения Минских договоренностей об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ пресс-службы президента Украины в воскресенье, 21 января 2018 года.

"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - заявили на Банковой.

Перед этим пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко поддерживают между собой неофициальные контакты, в том числе в виде "встреч".

Об этом Песков рассказал в прямом эфире телеканала "Россия 1".

При этом по официальным данным, главы обоих государств в последний раз лично виделись на переговорах в Минске. Встреча проходила 11 февраля 2015 в "нормандском формате" - с участием федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.

Следующая их встреча, которая проходила в том же году на День Независимости Украины, 24 августа, в Берлине уже прошла без Путина.