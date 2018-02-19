После заявлений Авакова Высший совет правосудия созвал внеочередное заседание

Высший совет правосудия решил созвать внеочередное заседание, после того как глава МВД Арсен Аваков предложил избавить Нацполицию и Нацгвардию от функций охраны судов и полностью переложить эту работу на специальную службу судебной охраны.

На внеочередном заседании Высшего совета правосудия в 16.00 предстоит срочно решить, кто теперь будет заниматься охраной судов. Кроме главного вопроса, есть в повестке дня рассмотрение нескольких жалоб со стороны граждан и адвокатов.

О том, что судьям и судам без охраны не обойтись, сегодня подтвердила Ассоциация развития судейского самоуправления. По словам ее представителей, "суд становится местом, опасным для граждан". Ассоциация напомнила о "человеке с топором", который 16 февраля во дворе Соломенского районного суда Киева изрубил 13 автомобилей. "Нет гарантий, что завтра "человек с топором" не нападет на судью или участника процесса. А послезавтра - на прохожего", - говорится в заявлении ассоциации.

В результате столкновений у Соломенского районного суда Киева 15 февраля был ранен полицейский. Правоохранителя госпитализировали с огнестрельными ранениями ног, а стрелок был задержан. Тем не менее суд счел преступление не тяжким и отказался оставить стрелявшего под стражей.

Глава МВД на это заявил: "Пусть теперь охраняют себя сами, раз считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком". Об этом сообщают "Факты и комментарии".