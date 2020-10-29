Посли G7 про рішення КСУ: Україна не повинна повертатися в минуле

Посли країн "Великої сімки" засудили рішення Конституційного суду України, який скасував перевірку електронного декларування. Також вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Про це йдеться в заяві послів у Twitter.

"Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України.

Було досягнуто вже такого значного прогресу, Україна не повинна повертатися в минуле", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що останні рішення Конституційного суду України не загрожують безвізовому режиму України з Європейським союзом. Однак докорінно змінити ситуацію можна лише шляхом повного завершення судової реформи.

Конституційний суд обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції та скасував відповідальність для посадовців за неправдиве декларування. Відповідне рішення напередодні було оприлюднене на сайті КСУ. На виконання рішення Конституційного суду України No 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 28 жовтня о 19:00 закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) на тлі скандалу через рішення Конституційного суду.