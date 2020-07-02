Посли G7 відреагували на відставку голови НБУ Смолія

Посли країн "Великої сімки" в Україні заявили, що незалежний НБУ є фундаментальним досягненням держави, яке врятувало збанкрутілий банківський сектор.

Відповідне повідомлення розміщене в акаунті G7AmbReformUA в Twitter після заяви голови Національного банку України Якова Смолія про відставку "через систематичний політичний тиск".

"Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, яке зменшило корупцію, сприяло зростанню і врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ і їх підтримку", - заявили посли.

Нагадаємо, 1 липня Яків Смолій оголосив, що подав президентові заяву про звільнення за власним бажанням через систематичний політичний тиск.

Він зазначив, що своєю відставкою хоче застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.

На сайті регулятора опублікували звернення членів правління НБУ, в якому йшлося, що вони поділяють позицію голови НБУ Якова Смолія, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев повідомив, що спочатку заяву Смолія про відставку розглянуть на засіданні профільного комітету Ради. Якщо депутати не підтримають його відставки, то Смолію і далі доведеться очолювати Нацбанк.

В Офісі президента заявили, що забезпечення незалежності Нацбанку є пріоритетом, про який неодноразово наголошував сам президент Зеленський. НБУ спільно з Кабміном повинні продовжувати реалізовувати виважену монетарну і фіскальну політику.