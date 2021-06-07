Посли країн G7 закликали парламент ухвалити законопроєкт про СБУ

Посли країн "Великої сімки" закликали народних депутатів України проголосувати законопроєкт "Про Службу безпеки України". Про це йдеться в повідомленні послів G7 в Україні у Twitter 7 червня.

"Посли закликають народних депутатів... прийняти цей закон. Його запровадження стане великим кроком вперед у розвитку СБУ в сучасне контррозвідувальне агентство, яке працює відповідно до найкращих міжнародних практик", - зазначають у повідомленні.

Законопроєкт, поданий 3 червня, також підтримала Міжнародна дорадча група (МДГ), у яку увійшли представники ЄС, НАТО і США. Текст заяви МСГ 7 червня опублікувало у Twitter посольство США в Україні.

У документі йдеться про те, що законопроєкт "передбачає поетапне повне позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування, суттєве скорочення штату і демілітаризацію служби, відсторонення її від розслідувань економічних злочинів, а також посилення механізмів нагляду".

"Ухвалення і ретельне впровадження цього законопроєкту стане важливим кроком на шляху наближення України до принципів НАТО і ЄС", - підкреслили в посольстві США.

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Реформа СБУ - одна з головних реформ, яку потрібно провести новій владі України, говорив наприкінці липня 2019 року закінчував свою місію в Україні посол Євросоюзу Гьюг Мінґареллі.

29 липня тодішній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що команда президента України Володимира Зеленського готує пакет законопроєктів, які мають реформувати СБУ.

15 жовтня голова СБУ Іван Баканов подав проєкт закону Зеленському. 21 жовтня тодішній віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розповів, що документ передали на аналіз НАТО, повідомляло агентство УНН.

Законопроєкт No3196 зареєстрували у Верховній Раді 10 березня 2020 року, Зеленський позначав його як невідкладний. Після доопрацювання в комітеті його в жовтні 2020-го зареєстрували знову в новій редакції як No3196-д. Верховна Рада взяла законопроєкт за основу 28 січня 2021 року.

Баканов говорив, що реформування Служби безпеки України передбачає переорієнтацію її функцій, передусім на захист "критичної інфраструктури"; збереження "економічних функцій" СБУ не передбачено.