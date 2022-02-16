Посли ЄС поклали квіти до стіни пам'яті загиблим за Україну

Посли країн Європейського Союзу в Україні поклали квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" біля Михайлівського Золотоверхого монастиря на вул. Трьохсвятительській у центрі Києва, повідомив глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

"У цей День єднання посли ЄС поклали квіти до стіни пам'яті біля Михайлівського в Києві. Ми разом віддаємо данину поваги всім, хто поліг у війні проти агресора з 2014 року. Наша підтримка Україні непохитна", - написав Маасікас у Twitter у середу вранці.

Він проілюстрував повідомлення кількома фотографіями з церемонії покладання квітів.