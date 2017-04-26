Послы ЕС приняли решение о предоставлении Украине "безвиза"

Члены Комитета постоянных представителей ЕС приняли решение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время почтения памяти погибших в Чернобыльской катастрофе на ЧАЭС.

"Только что Совет Европейского Союза на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыты", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.

Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиз" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.

Согласно ранее принятому решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС относительно безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса "безвиза" Украине к началу лета.

Глава украинского правительства В.Гройсман прогнозирует, что украинцы смогут ездить без виз в ЕС с 11 июня.