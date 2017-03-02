Послы ЕС согласовали продление санкций против Януковича и его окружения еще на год

Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить санкции для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников еще на один год.

Об этом собственному сообщили сегодня в Совете ЕС по результатам заседания. "Решение принято в отношении 15 человек", - сообщили в Совете. Завтра это решение будет утверждено Советом ЕС с обнародованием в Официальном журнале в субботу.

Как сообщалось, 6 марта 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против украинских бывших чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека. Последний раз санкции были продлены год назад.

В частности, в санкционный список находятся вместе с Януковичем экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-глава АП Андрей Клюев и экс-депутат Сергей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Экс-депутат Юрий Иванющенко из списка исключен.

Как сообщалось, 28 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Верховный суд закрыл все уголовные производства по Иванющенко. Луценко отметил, что это произошло перед принятием решения о продлении санкций Европейского Союза в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

В Верховном суде Украину 1 марта заявила, что "не принимали решения о закрытии уголовного производства в отношении Иванющенко, а потому распространена по этому вопросу информация не соответствует действительности".

Позже в украинском бюро Интерпола сообщили, что пока не получили официального решения суда о закрытии уголовных производств против Иванющенко.