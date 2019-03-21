Послы стран "Большой семерки": Мы будем внимательно следить за этими выборами

Послы стран "Большой семерки" заявили, что разделяют желание украинских граждан о том, чтобы выборы президента Украины прошли честно и прозрачно. Об этом говорится в сообщении в Twitter G7AmbReformUA - Группы поддержки Украины.

"Послы G7 поддерживают выбранный Украиной демократический путь. Нас вдохновляет то, что президентские выборы 2019 года будут по-настоящему конкурентными, а украинские граждане будут иметь возможность выбора. Как давние сторонники Украины, мы будем внимательно следить за этими выборами, предоставлять наблюдателей в различные мониторинговые миссии и поддерживать украинские учреждения, защищающие избирательный процесс в рамках верховенства права", - говорится в сообщении.

Группа поддержки Украины была создана в Еврокомиссии в апреле 2014 года. Одна из миссий группы - координация работы со странами ЕС для наиболее эффективного внедрения европейских инвестиций в реформирование Украины. В группу входят эксперты и чиновники, которые распределены на семь тематических подгрупп.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.