Послы стран "Большой семерки" выразили свою поддержку НАБУ

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) выразили поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины, говорится в обнародованном заявлении.

"Послы G7 продолжают поддерживать НАБУ. Независимые антикоррупционные институты поддерживают украинские стремления к реформам, доверие и будущее как современной, процветающей и демократической страны", - сказано в сообщении.

Напомним, что 6 декабря лидеры парламентских фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали в Верховной раде проект закона No7362, который позволяет увольнять руководителей НАБУ, САП, НАПК и ГБР решением парламента.

По данным СМИ, руководство "Народного фронта" вечером 6 декабря встречалось с послом США Мари Йованович, после чего изменило позицию по законопроекту. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".